Ливни в Баку обернулись трагедией для приюта BARS: животные в опасности - ВИДЕО

Приют для животных BARS (Baku Animal Rescue Society), расположенный на Шамахинском шоссе в поселке Пирикешкюль недалеко от Баку (возле военного городка), в очередной раз стал жертвой разгула стихии.

В редакцию 1news.az обратились представители приюта, предоставив кадры бедствия, вызванного сильными ливнями, обрушившимися накануне на Баку.

Как следует из предоставленных материалов, интенсивные осадки спровоцировали сход селей и дождевых потоков с близлежащих гор в низину, где расположен приют. В результате вся прилегающая территория оказалась под водой.

На кадрах видно, что значительная часть приюта затоплена, и жизни многих животных находятся под угрозой. Пытаясь спастись, питомцы вынуждены взбираться на плавающие предметы. К сожалению, сообщается, что некоторые животные не смогли выжить в этой стихии.

Приют BARS обратился за помощью в ликвидации последствий наводнения и спасении оставшихся животных.