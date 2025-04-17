В Азербайджане повышен штраф за уклонение от воинского учета

В Азербайджане увеличиваются штрафы за несвоевременное предоставление сведений о призывниках и военнообязанных.

Президент Ильхам Алиев утвердил в связи с этим поправки в Кодекс об административных проступках и закон «О воинской обязанности и военной службе».

Согласно изменениям, за непредставление в установленный срок органами и организациями, ведущими воинский учет призывников и военнообязанных, списков граждан, подлежащих постановке на первичный воинский учет, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 400 до 600 манатов, юридические лица — от 1 000 до 1 200 манатов.

Непредставление в установленный срок в соответствующий орган исполнительной власти сведений, необходимых для постановки на воинский учет военнослужащих срочной службы и военнообязанных, повлечет штраф для должностных лиц в размере от 200 до 400 манатов, для юридических лиц — от 800 до 1 000 манатов.

Граждане, подлежащие постановке на первичный воинский учет, будут оштрафованы на сумму в 100 манатов за неявку в срок и без уважительных причин в соответствующий орган исполнительной власти. За непредставление органами и организациями, ведущими воинский учет, информации призывникам и военнообязанным о вызове их в соответствующий орган исполнительной власти, должностные лица подлежат штрафу в размере от 200 до 300 манатов, юридические лица — от 600 до 800 манатов.

Кроме того, увеличиваются штрафы за умышленную порчу или утрату документов воинского учета. Так, за умышленное порчу или утерю военного билета или свидетельства о первоначальном воинском учете призывники и военнообязанные получат предупреждение или будут оштрафованы на сумму в 200 манатов.