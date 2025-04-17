TƏBİB о состоянии пострадавших в Агсуинском районе - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Состояние двоих из трех мужчин, пострадавших в результате селя, вызванного ливневыми дождями в реке, протекающей через село Калва Агсуинского района, и госпитализированных в Шамахинскую районную центральную больницу, оценивается как удовлетворительное, и они переведены в терапевтическое отделение».

Как передает 1news.az, об этом сообщили Oxu.Az в ответ на запрос в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB).

Было отмечено, что состояние другого человека признано удовлетворительным, и он был выписан домой для амбулаторного лечения.

09:30

В сети появились кадры вчерашней трагедии, где экскаватор с рабочими, проводившими дорожно-ремонтные работы, опрокинулся из-за сильного селя на реке.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo.az, по кадрам заметно, как два сотрудника компании оказались в критической ситуации из-за внезапного селя, сошедшего в реке Ахсучай, а их коллеги незамедлительно предприняли попытку спасения, используя экскаватор.

Один из сотрудников, П. Хаятуллаев, находясь в ковше экскаватора, попытался приблизиться к пострадавшим, чтобы помочь им выбраться с помощью веревки.

Однако в этот момент поток селя усилился, что привело к трагическим последствиям – экскаватор был унесен течением. Находившиеся в машине Пярвиз Хаятуллаев и еще один сотрудник упали в бурлящую воду.

К сожалению, спасти жизнь Пярвиза Хаятуллаева не удалось. Трое других участников инцидента получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.