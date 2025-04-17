МЧС: С затопленных территорий спасены 135 человек, среди них 33 ребёнка - ФОТО - ВИДЕО

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают проводить неотложные мероприятия по ликвидации последствий нестабильных погодных условий на территории страны.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в настоящее время продолжаются работы по откачке и отводу воды с затопленных участков, а также другие необходимые меры по обеспечению безопасности в Баку, Агстафинском и Гусарском районах, передает 1news.az.

Подобные мероприятия уже были проведены в городах Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Ширван, а также в Хачмазском, Шабранском, Гусарском, Хызинском, Сиязанском и Самухском районах.

Всего с подтопленных территорий были эвакуированы 135 человек, включая 33 ребёнка.

В МЧС отметили, что к ликвидации последствий непогоды привлечены около 450 сотрудников и до 150 единиц специализированной техники.