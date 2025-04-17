Ильхам Алиев принял главу МИД Словении - ФОТО

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 17 апреля принял министра иностранных дел Словении Таню Файон.

Об этом говорится на официальном сайте Президента АР.

На встрече было выражено удовлетворение развитием политических связей между нашими странами, отмечены проведенные недавно политические консультации на уровне министров иностранных дел.

Глава государства сказал, что Азербайджан придает важное значение развитию отношений с балканскими странами.

На встрече говорилось о развитии сотрудничества нашей страны со странами Балканского региона, в том числе со Словенией, в энергетической сфере, состоялся обмен мнениями о перспективах в этой области. Была подчеркнута важность развития связей между бизнес-кругами двух стран для расширения торгово-экономических отношений.

В ходе беседы было отмечено значение Среднего коридора. Было подчеркнуто, что этот коридор является одной из важных транспортных артерий в развитии торгово-экономических связей между Европой и Китаем, и отмечено, что он создаст благоприятные возможности и для словенских компаний. В этом контексте были обсуждены вопросы сотрудничества между портами Азербайджана и Словении.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.