В Азербайджане в реке обнаружено тело третьего погибшего - ОБНОВЛЕНО

Число нефтяников, погибших в результате наводнения в Шабранском районе, достигло 3 человек.

Как сообщает АПА, найдено тело 63-летнего жителя Сиязаньского района Физули Мевлуд оглу Пашаева, сотрудника Сиязаньского нефтегазодобывающего управления.

Его тело было обнаружено на берегу реки вблизи села Дагбиличи Шабранского района. Сообщается, что Ф.Пашаев утонул в результате селя в реке.

Согласно полученной информации, Мамедов Нурмамед Гахраман оглу и Нагиев Этибар Хафиз оглу, утонувшие вместе с ним в селевом потоке, тоже были сотрудниками нефтегазодобывающего управления «Сиязаньнефть».

По факту проводится расследование.

11:00

16 апреля в МЧС поступил запрос на оказание помощи в извлечении тел двух утонувших в реке Шабранчай, в селе Хялфяляр Шабранского района.

Как передает 1news.az, по информации МЧС, на место происшествия были направлены водолазы-спасатели Государственной службы контроля за маломерными судами и спасения на водах МЧС.

В ходе проведенной операции тела двух погибших были извлечены из воды.