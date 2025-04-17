В Азербайджане высота снежного покрова достигла 76 см

По данным Национальной гидрометеорологической службы, ливневый дождь, наблюдавшийся в Баку и некоторых районах Абшеронского полуострова, прекратился с 6:00 утра 17 апреля.

Количество выпавших осадков составило до 5 мм.

В западных районах наблюдавшиеся осадки прекратились в ночные часы 17 апреля, однако в некоторых северных и восточных районах продолжаются. Количество выпавших осадков к утру в Губе, Гусаре, Нефтчале, Билясуваре, Ярдымлы, Лерике, Лянкяране и Астаре составило 2-10 мм.

В Алтыагадже, Хыналыге, Лерике, Грызе и Халтане выпал снег. Высота снежного покрова в Хыналыге составляет 76 см, в Грызе – 38 см, в Лерике и Халтане – 8 см.

В Баку и на Абшеронском полуострове максимальная скорость северо-западного ветра в ночные часы достигала 28 м/с, а к утру ослабла до 20 м/с.

Минимальная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9 градусов тепла, в Нахчыванской АР – 5 градусов тепла, в низменных районах – до 10 градусов тепла, а в горных районах – до 2 градусов мороза.