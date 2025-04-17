В Азербайджане 42 врачам разрешена деятельность в качестве пластических хирургов - СПИСОК

В целях комплексной проверки законных оснований профессиональной деятельности пластических хирургов, осуществляющих практическую медицинскую деятельность на территории Азербайджанской Республики, создана Специальная инспекционная комиссия в составе уполномоченных представителей Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, Министерства внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерства науки и образования Азербайджанской Республики.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

Указанные медицинские специалисты были приглашены на заседания Специальной инспекционной комиссии, и их документы были тщательно изучены. Заседания проводились с предварительным уведомлением, осуществлялись видео- и аудиозаписи, и каждое заседание протоколировалось. Комиссией было проведено в общей сложности 11 заседаний.

Соответствующими решениями Специальной инспекционной комиссии был составлен и размещен по следующей ссылке «Список врачей-специалистов, которым разрешена практическая медицинская деятельность по специальности «пластическая хирургия» на территории Азербайджанской Республики», чья обоснованность документов была подтверждена:

Список пластических хирургов

Указанный в ссылке Список отражает информацию по состоянию на 17 апреля 2025 года. В случае появления новых правовых оснований, разрешающих медицинским специалистам практическую медицинскую деятельность по специальности «пластическая хирургия», указанный список будет регулярно обновляться.