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Опубликован список разрешенных в Азербайджане операций по пластической хирургии

Фаига Мамедова12:15 - Сегодня
Опубликован список разрешенных в Азербайджане операций по пластической хирургии

В Азербайджане опубликован список разрешенных операций по пластической хирургии.

Как сообщает 1news.az, об этом распространила информацию Специальная инспекционная комиссия, созданная при Министерстве здравоохранения.

Было заявлено, что соответствующим приказом Министерства здравоохранения Азербайджана утвержден «Список операций в области пластической хирургии, разрешенных к выполнению специалистами других хирургических профилей в соответствии с образовательными программами высшего специализированного медицинского образования».

С указанным списком можно ознакомиться по следующей ссылке:

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