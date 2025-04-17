В Кюрдамире загорелся прицеп грузовика - ВИДЕО

В Кюрдамирском районе загорелся грузовой автомобиль.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошёл в селе Гарабуджаг Кюрдамирского района, передает 1news.az.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Возгорание, возникшее в прицепе грузовика марки SCANIA, было быстро локализовано, что позволило не допустить распространения огня на другие части машины, а также на восемь легковых автомобилей разных марок, находившихся в прицепе.