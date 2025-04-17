Кино на неделю: Фильм-катастрофа, основанный на реальных событиях с Вуди Харрельсоном и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Рейс навылет»

Жанр - боевик, комедия, криминал (США, Великобритания)

Режиссер - Джеймс Мэдигэн

В главных ролях: Джош Хартнетт, Кэти Сакхофф, Юлиан Костов, Чаритхра Чандран, Марко Сарор, Жужу Чань, Дэнни Ашок, Хьюи О’Доннелл

Рейтинги: IMDb – 6,4/10, Rotten Tomatoes – 6,7/10

Расписание сеансов: Cine Mastercard

Сюжет: Бывший спецагент Лукас Рейес с трудом сводит концы с концами в Бангкоке, не расставаясь с бутылкой.

После провала операции спецслужб по захвату ценного хакера по прозвищу Призрак, руководитель Кэтрин Брант вынуждена обратиться к Рейесу, чтобы тот как можно скорее сел на самолёт до Сан-Франциско, на котором, предположительно, летит Призрак, и доставил объект живым до США. Проблема лишь в том, что внешность хакера никому не известна, а позже выясняется, что самолёт полон киллеров всех мастей, которые тоже охотятся за ним.

«Дыхание шторма»

Жанр - триллер, драма

Режиссер - Алекс Паркинсон

В главных ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кёртис, Марк Боннар, Майанна Бёринг, Джозеф Алтин, Бобби Рэйнсбёри, Коннор Рид

Рейтинги: IMDb – 6,6/10, Rotten Tomatoes – 6,5/10

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

«Xocalı. Son toy»

Режиссер - Юсиф Алекперзаде

Жанр - исторический, драма (Азербайджан)

В главных ролях: Мятлеб Сафарли, Тунджай Тюрбендзаде, Гюляр Сеймургызы, Айтен Джабиева

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Сюжет фильма основан на последней свадебной церемонии, которая осталась незавершённой 33 года назад из-за обстрела Ходжалы армянами

«Heykəl»

Жанр – комедия (Азербайджан)

Режиссер - Натиг Новрузов

В главных ролях - Селахаттин Ташдоген, Шамиль Сулейманлы

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema, Киноцентр «Низами»

Сюжет: Турок Дурсун приезжает в Азербайджан, но из-за алкоголизма теряет всё. Неожиданно он оказывается похож на сломанную статую в доме бизнесмена и соглашается притворяться ею за деньги. Однако мафия пытается украсть статую, и Дурсун оказывается в центре хаоса. В итоге он с помощью хитрого плана спасает и себя, и хозяина дома

«Джунгли Юрского периода»

Жанр – мультфильм (Маврикий)

Режиссер - Сэм Уилсон

В главных ролях: Дэвид Ринтул, Люси Монтгомери, Сандра Дикинсон, Дэвид Менкин, Флорри Уилкинсон, Эд Кейр, Ина Мари Смит, Дженни Стэд

Расписание сеансов: CineMastercard

Сюжет: Звери из африканских джунглей проваливаются во временной портал, который забыли закрыть за собой инопланетяне. Чтобы вернуться в будущее, друзьям потребуется помощь динозавров. Вот только древним ящерам своих проблем хватает. Ведь их мир вот-вот захватят вооруженные дубинками пещерные пришельцы

«TAY 3: Endülüs»

Жанр – мультфильм (Турция)

Режиссер – Нурлан Енихан

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: История в жанре анимации, рассказывающая о силе дружбы, верности и прощения, наполненная юмором и приключениями.

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