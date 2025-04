Мировая премьера нового фильма режиссера Эльвина Адыгозела состоится на международном кинофестивале в Европе – ФОТО

Фильм азербайджанского режиссера Эльвина Адыгозела «Мой волшебный мир» будет показан в Германии в рамках 25-го кинофестиваля goEast, который пройдет в Висбадене 23-29 апреля.

Фильм вошел в основную конкурсную программу фестиваля, состоящую из 14 картин, а его показ станет мировой премьерой, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу кинокомпаний Cinex и Ultra. Премьерный показ состоится 28 апреля, а 29 апреля пройдет церемония награждения.

Ежегодно на фестивале демонстрируется около 110 художественных, документальных, короткометражных и VR- работ, а сам фестиваль выполняет функцию диалогового форума между Востоком и Западом.

«Мой волшебный мир» является проектом двух кинокомпаний Азербайджана – Cinex Productions и Ultra Production. Он принимал участие в программе First Cut Lab и First Cut Plus в рамках престижного форума When East Meets West, был удостоен престижной премии турецкого телеканала TRT.

Фильм повествует о двух друзьях детства, Бабеке и Сахиле, выступающих в деревенском ансамбле в Сабирабадском районе и мечтающих выступить на телешоу в Баку. В определенный момент дружба подвергается испытанию, и жизнь участников ансамбля меняется навсегда. В фильме задействованы актеры Джахангир Малик, Камиль Назим, Камаля Исрафилова, Юсиф Дадашов, Рамик Насиров, Халыг Бакиров, Зульфия Назар Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Ильгар Дадашов, Маир Миришли, Искра Таррант, Айгюль Садыхова и другие. Продюсерами фильма выступают Мария Ибрагимова и Эмиль Наджафов.

Фильм снят совместно с украинской кинокомпанией Evos Film, со-продюсерами стали Ольга Матат, Сергей Коннов и Влад Дудко.

«Мой волшебный мир» - это 4-й полнометражный фильм независимого азербайджанского режиссера Эльвина Адыгозела. В его фильмографию также входят фильмы «Хамелеон», «Репортаж из темноты», «Билясувар» и другие.

Дополнительную информацию о фильме «Мой волшебный мир» вы сможете найти на странице фестиваля, пройдя по ссылке.