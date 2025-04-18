ДТП на одной из главных магистралей Баку привело к огромной пробке - ВИДЕО

В Наримановском районе Баку, на проспекте Зии Буньядова, рядом с Бакинским сталелитейным заводом, произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, вызвавшее значительные затруднения на одной из самых оживленных магистралей города.

Как сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) МВД Азербайджана, авария привела к образованию огромной пробки в сторону станции метро «20 Января», передает 1news.az.

«Многополосные дороги, такие как проспект Зии Буньядова, ежедневно обслуживают тысячи автомобилей.

Поэтому даже незначительное ДТП может привести к блокировке движения не только на основной магистрали, но и на прилегающих улицах», - отметили в ЦИУТ.

Сотрудники центра и дорожной полиции оперативно приняли меры, благодаря чему движение на проспекте было восстановлено в кратчайшие сроки.