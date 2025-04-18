Более 40 детей были переданы в патронатные семьи

За прошедший период Агентством социальных услуг при Министерстве труда и социальной защиты населения 44 ребенка были переданы в патронатные семьи.

В связи с этим, в соответствии с законодательством, между министерством и лицами, принявшими этих детей на патронатное воспитание, были подписаны договоры о передаче ребенка в патронатную семью.

Модель патронатного воспитания является одним из широко распространенных в мире примеров заботы о детях.

Передача детей, потерявших родителей, оставшихся без родительской опеки или помещенных родителями в учреждения, в патронатные семьи, направлена на их воспитание и развитие в семейной среде под контролем государства.

Из 44 детей, переданных в патронатные семьи, 16 мальчиков и 28 девочек.

Кроме того, 23 из них дети в возрасте до 6 лет, 17 – в возрасте от 7 до 13 лет, 4 – в возрасте от 14 до 18 лет.

Из 44 детей, переданных в патронатные семьи, 23 в настоящее время проживают в Баку, 21 – в семьях в районах (1 семья - в Агджабеди, 1 - в Билясуваре, 1 - в Джалилабаде, 1 - в Гяндже, 1 - в Гёйчае, 3 - в Гёйгёле, 2 - в Хачмазе, 4 - в Лянкяране, 1 - в Шамахе, 1 - в Шеки, 4 - в Шамкире, 1 - в Загатале).