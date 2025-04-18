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Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектами, реализуемыми на территории центра отдыха Sea Breeze

First News Media16:16 - 18 / 04 / 2025
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с проектами, реализуемыми на территории центра отдыха Sea Breeze

18 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи ознакомились с реализуемыми и запланированными на предстоящий период проектами на территории центра отдыха Sea Breeze в Баку.

Как сообщается нв официальном сайте Президента АР, учредитель компании Agalarov Development Эмин Агаларов сначала проинформировал главу государства и первую леди о сданном в эксплуатацию в Sea Breeze проекте Park Residences 2.

Было сообщено, что в рамках этого проекта построено 10 семиэтажных зданий, в которых 1260 квартир. Для обеспечения комфорта жителей здесь предусмотрена современная инфраструктура — бассейны, зоны отдыха. Кроме того, на территории проведены масштабные работы по озеленению. В рамках состоявшейся в нашей стране конференции COP29 отель Sea Breeze принял в целом около 4 тысяч гостей, большинство из которых разместились в зданиях проекта Park Residences 2.

Затем Президент Ильхам Алиев был проинформирован о генеральном плане Sea Breeze и реализованных проектах. Было отмечено, что на территории комплекса к настоящему времени построено более 500 объектов недвижимости. С целью обеспечения комфортных условий для жителей и гостей, а также эффективной организации их досуга на территории центра отдыха созданы открытые и крытые бассейны, фитнес-центры, рестораны, кафе, детские и спортивные площадки, беговые и велосипедные дорожки, фонтаны. Здесь также есть школа, детский сад и больница.

Особое внимание уделено работам по благоустройству, высажено около 10 миллионов растений и деревьев, общая площадь озеленений доведена до 300 гектаров.

Сочетая инфраструктуру для постоянного проживания и высококлассного отдыха, Sea Breeze уверенно развивается как город будущего. По мнению экспертов в данной области, это уникальный проект мирового масштаба, объединяющий на одной территории большое количество объектов недвижимости различных форматов.

Расположенный на побережье Каспийского моря, всего в 30 минутах езды от центра Баку, Sea Breeze занимает территорию в 500 гектаров. Здесь реализованы и введены в эксплуатацию проекты жилой и коммерческой недвижимости площадью более 1,5 млн квадратных метров. Под рекреационные зоны, парки и пляжи выделена территория площадью свыше 150 гектаров земли.

Sea Breeze, основные проекты которого расположены на прибрежной полосе, в будущем увеличит туристические возможности нашей страны и повысит привлекательность Азербайджана с точки зрения туризма.

Caspian Dream Liner - флагманский проект недвижимости в форме гигантского 11-этажного лайнера, состоящий из апартаментов и гостиничных номеров, будет построен на искусственном острове. Здесь будут созданы апарт-отель, торговый центр и бассейны. Благодаря этому уникальному архитектурному сооружению Sea Breeze станет еще более привлекательным местом на мировой туристической карте.

Над подготовкой крупномасштабного проектного фонда работают несколько местных и зарубежных архитектурных бюро, к проектным работам привлечены архитекторы с мировым именем.

До 2028 года здесь планируется построить еще 700 зданий, а также создать уникальный искусственный полуостров в форме полумесяца общей площадью 50 гектаров. В рамках проекта будут построены отели ведущих мировых гостиничных сетей, торговые центры, причалы для яхт, а также концертная площадка вместимостью более 40 тысяч зрителей.

Работа, проводимая в Sea Breeze, также играет важную социальную роль и способствует созданию новых рабочих мест. В настоящее время в комплексе работают 6560 человек, в будущем планируется существенно увеличить их число. Общий объем вложенных сюда инвестиций уже составляет 3 млрд долларов, а в ближайшие пять лет планируется привлечь еще более 5 млрд долларов. По итогам 2024 года Sea Breeze стал одним из крупнейших налогоплательщиков Азербайджанской Республики, внеся значительный вклад в экономику страны.

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