Ильхам Алиев поздравил христианскую общину Азербайджана с Пасхой

Президент Ильхам Алиев поздравил православную христианскую общину Азербайджана с праздником Пасхи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в письме главы государства отмечается, что в богатом традициями толерантности Азербайджане никогда в истории не было случаев дискриминации по признаку религии и вероисповедания, этнокультурное многообразие сохранилось до наших дней.

Президент Азербайджана подчеркнул, что пропаганда и поощрение в нашем обществе культуры сосуществования, основанного на взаимном уважении и доверии, прогрессивных социально-нравственных ценностей являются одним из основных направлений государственной политики.

«Сегодня христианской общине принадлежит особое место в нашем обществе, где царит атмосфера национально-духовной солидарности и образцовой толерантности. С удовлетворением хочу отметить, что наши граждане христианского вероисповедания достойно представлены в общественно-политической и культурной жизни страны, внося весомый вклад в развитие и прогресс нашего родного дома – Азербайджана.

Праздник Пасхи олицетворяет обновление, возрождение, чувства сострадания и милосердия. В этот светлый день я еще раз желаю каждому из вас хорошего праздника, вашим семьям – радости и благосостояния», - отметил Президент Ильхам Алиев.