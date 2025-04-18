В Баку из частного дома украли деньги и золото на 17 тысяч манатов

В одном из частных домов Хатаинского района Баку при невыясненных обстоятельствах были похищены денежные средства и золотые украшения на сумму, превышающую 17 тысяч манатов.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Министерство внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых полицейскими, были установлены и задержаны подозреваемые — ранее судимые 35-летний Р. Ширинов и 33-летний Р. Абдуллаев.

По данному факту продолжается расследование.