 Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии

Фаига Мамедова17:03 - 18 / 04 / 2025
Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии

Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии

Заслуженный артист Вахид Алиев был госпитализирован с диагнозом «лёгочная недостаточность».

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщила лечащий врач актёра Ламия Гасанова.

По её словам, Вахид Алиев проходит лечение в госпитале Kəpəz уже десятый день.

«Состояние артиста по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Он находится под наблюдением врачей, и лечение продолжается», — отметила Гасанова.

Напомним, что в январе 2023 года Вахид Алиев перенёс серьёзную операцию на сердце.

Поделиться:
393

Актуально

Политика

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Общество

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по ...

Общество

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

В мире

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Общество

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по расчистке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Киберпреступники за минувший день похитили более 21 тыс. манатов с банковских карт

В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

Выбор редактора

Воспоминания очевидцев: Ходжалинский геноцид - горе, которое не лечит время – ФОТО – ВИДЕО

Потускневший «блеск» Парижской Олимпиады: Вокруг Летних Игр не стихают скандалы

Мировая экономическая элита собирается в Давосе. С чем едет на Всемирный форум Азербайджан?

​​​​​​​2024-й: Чем он запомнился Азербайджану? Политико-экономические итоги года

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

В эти дни в Азербайджане ожидаются интенсивные ливни

АЖД разъяснили, когда могут быть запущены пассажирские рейсы в Карабах

Спасатели МЧС эвакуировали 41 человек с затопленных территорий, в том числе 17 детей - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Азербайджане в 4 раза увеличены штрафы за умышленную порчу и утерю этих документов

Последние новости

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на афгано-таджикской границе

Сегодня, 11:30

На Филиппинах автомобиль врезался в религиозную процессию, есть жертвы

Сегодня, 11:20

Обвал скал парализовал движение на дороге Губа-Гонагкенд, ведутся работы по расчистке - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:10

Киберпреступники за минувший день похитили более 21 тыс. манатов с банковских карт

Сегодня, 11:00

Иранская делегация прибыла в Рим на переговоры с представителями США

Сегодня, 10:50

Песня Айгюн Кязимовой попала в глобальный музыкальный тренд - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 10:45

В Азербайджане за сутки найдены 8 пропавших без вести

Сегодня, 10:30

Израиль вскоре может ударить по ядерным объектам Ирана

Сегодня, 10:20

АПБА расследует отравление 32 человек в доме торжеств в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:10

В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом

Сегодня, 10:05

ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Прожить ради сына»: супруги, борющиеся за жизнь, обращаются за помощью - ФОТО

Сегодня, 10:00

Bloomberg: «США могут признать Крым российской территорией»

Сегодня, 09:55

Все руководители стран СНГ 9 мая приедут в Москву

Сегодня, 09:50

В Хачмазе обнаружено тело подростка, утонувшего в болоте - ФОТО

Сегодня, 09:35

В Китае состоялся первый в мире полумарафон с участниками-роботами - ВИДЕО

Сегодня, 09:30

В Гёйгёле 17-летний парень скончался в ДТП

Сегодня, 09:20

Позиции азербайджанской армии подверглись обстрелу

Сегодня, 09:10

За сутки в результате ударов Израиля в секторе Газа погибли не менее 64 человек

Сегодня, 08:50

В МИД РФ заявили о последствиях появления контингентов НАТО в Украине

Сегодня, 00:00

Трамп: Ситуация в Украине приближается к урегулированию

18 / 04 / 2025, 23:40
Все новости
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Говорят, время лечит, но, к сожалению, в действительности это не так - оно лишь притупляет горечь утраты. И наши сердца02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45
В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В преддверии Новруза: Во сколько обойдется праздничный стол для семьи? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 03 / 2025, 17:35
Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Супруга Игоря Кшнякина: Он был лучшим мужем и отцом - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 03 / 2025, 15:00
Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

Как жители Баку справились с последствиями долгожданного снега? - ОПРОС

25 / 02 / 2025, 17:36
«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

«Хочу стать пилотом...»: Мама Александра Кальянинова поделилась с 1news.az воспоминаниями о сыне - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

11 / 02 / 2025, 14:50