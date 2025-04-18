Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии
Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии
Заслуженный артист Вахид Алиев был госпитализирован с диагнозом «лёгочная недостаточность».
Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщила лечащий врач актёра Ламия Гасанова.
По её словам, Вахид Алиев проходит лечение в госпитале Kəpəz уже десятый день.
«Состояние артиста по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Он находится под наблюдением врачей, и лечение продолжается», — отметила Гасанова.
Напомним, что в январе 2023 года Вахид Алиев перенёс серьёзную операцию на сердце.
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