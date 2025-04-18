Врач заслуженного артиста рассказал о его состоянии

Заслуженный артист Вахид Алиев был госпитализирован с диагнозом «лёгочная недостаточность».

Как передает 1news.az, об этом Oxu.Az сообщила лечащий врач актёра Ламия Гасанова.

По её словам, Вахид Алиев проходит лечение в госпитале Kəpəz уже десятый день.

«Состояние артиста по-прежнему оценивается как средней степени тяжести. Он находится под наблюдением врачей, и лечение продолжается», — отметила Гасанова.

Напомним, что в январе 2023 года Вахид Алиев перенёс серьёзную операцию на сердце.