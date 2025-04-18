В Азербайджане начнут применять ИИ для ускорения таможенных процедур

В Азербайджане стартовали работы по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для ускорения таможенных процедур.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом сообщил начальник Управления организации таможенной работы Государственного таможенного комитета Васиф Гурбанов на мероприятии, посвященном теме «Цифровая таможня и медиа».

По его словам, использование ИИ в таможенной сфере позволит значительно ускорить процесс пересечения границы и регистрации товаров: «Внедрение искусственного интеллекта предоставит нам большие возможности, включая проведение различных аналитических исследований».

Гурбанов подчеркнул, что с помощью человеческого труда этот процесс можно развивать до определенного уровня, но ИИ имеет гораздо более широкий потенциал: «В Азербайджане заинтересованы в использовании искусственного интеллекта не только таможенные органы, но и другие структуры. В целом его применение является актуальным и соответствует современным требованиям».