Без репетиторов — с высокими баллами: 90% выпускников Гянджинского лицея удивили результатами

90% учащихся 11-х классов Гянджинского лицея с уклоном физики, математики и информатики продемонстрировали высокие результаты на выпускных экзаменах, при этом не посещая дополнительных занятий с репетиторами.

Как передает 1news.az, общий средний балл выпускников лицея составил 269. Из 55 учеников 24 смогли набрать свыше 280 баллов, а 45 учащихся показали результат выше 250 баллов.

Максимальный балл, достигнутый одним из учеников, составил 298.