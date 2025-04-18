Несколько районов Баку временно останутся без газа
В связи с проведением плановых ремонтных работ, 18 апреля 2025 года с 10:00 будет временно приостановлено газоснабжение в нескольких районах столицы.
Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азеригаз.
Согласно информации, ремонтные работы затронут Хазарский район, где подача газа будет временно прекращена в дачных массивах Мардакян, Станция Гала и жилом массиве Мардакян.
В Бинагадинском районе временные неудобства коснутся жителей поселка М.Э.Расулзаде, проживающих по улицам Ф.Рустамова, Кероглу, У.Гаджибекова, З.Мехтиева, Ф.Гаибова и Дж.Джаббарлы.
Кроме того, в Хатаинском районе будет приостановлено газоснабжение поселка Зых и проспекта Гянджа.
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