Несколько районов Баку временно останутся без газа

В связи с проведением плановых ремонтных работ, 18 апреля 2025 года с 10:00 будет временно приостановлено газоснабжение в нескольких районах столицы.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Азеригаз.

Согласно информации, ремонтные работы затронут Хазарский район, где подача газа будет временно прекращена в дачных массивах Мардакян, Станция Гала и жилом массиве Мардакян.

В Бинагадинском районе временные неудобства коснутся жителей поселка М.Э.Расулзаде, проживающих по улицам Ф.Рустамова, Кероглу, У.Гаджибекова, З.Мехтиева, Ф.Гаибова и Дж.Джаббарлы.

Кроме того, в Хатаинском районе будет приостановлено газоснабжение поселка Зых и проспекта Гянджа.