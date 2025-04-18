Формула успеха абитуриентов, набравших максимум на выпускном экзамене - ФОТО

Среди абитуриентов, набравших максимальные 300 баллов на выпускном экзамене по полному (11-летнему) среднему образованию, состоявшемся 9 марта 2025 года, оказалась ученица средней школы №138 Нурай Садыгзаде.

Как передает 1news.az, в беседе с Oxu.Az она призналась, что, хотя и ожидала высокий результат, получение максимального балла стало для неё приятным сюрпризом.

«Я рассчитывала на хороший результат, но 300 баллов стали неожиданной радостью. С первого класса я всегда была прилежной и ответственной ученицей, а мои оценки неизменно были пятёрками», — рассказала Нурай.

Сейчас она мечтает поступить в один из престижных медицинских вузов Турции и активно готовится к этому.

В свободное время увлекается рисованием и строит амбициозные планы на будущее.

«Я хочу получить качественное образование в области медицины, работать на родине и приносить пользу своему народу», — добавила она.

Ещё одним обладателем максимального результата стал Музаффар Гошгаров — ученик средней школы №204.

В интервью он подчеркнул, что ключ к успеху — это настойчивость, упорный труд, самодисциплина и вера в себя и Всевышнего.

«Я был уверен, что смогу набрать не менее 290 баллов, но моей целью были все 300. Чтобы добиться успеха, важно уметь анализировать ошибки, грамотно распределять время, не забывать про отдых и следить за здоровьем. В старших классах я стал учиться лучше, особенно заметный прогресс был в десятом классе», — отметил Музаффар.

Он также дал совет будущим абитуриентам:

«Особое внимание нужно уделять школьным предметам — именно школа играет огромную роль в подготовке. Ошибки в тестах не повод для уныния, а возможность для роста. Работайте над ними — и результат обязательно придёт», — подытожил он.