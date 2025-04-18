МЧС продолжает ликвидацию последствий сильных дождей - ВИДЕО

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям продолжаются мероприятия по ликвидации последствий, вызванных интенсивными дождями.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на министерство.

"В результате принятых необходимых и неотложных мер завершены работы по откачке воды с затопленных мест на многих территориях. В настоящее время продолжаются работы по откачке воды с затопленных мест и принятию других необходимых мер безопасности на некоторых направлениях", - говорится в сообщении.