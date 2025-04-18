МЧС приостановило деятельность банкетного зала в Шамахе - Причина - ФОТО - ВИДЕО
Государственная служба пожарного надзора Министерства по чрезвычайным ситуациям приостановила деятельность еще одного пожароопасного банкетного зала.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на министерство.
В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора в банкетном зале "Шамо", расположенном в городе Шамаха, были выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности, которые создавали прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства. В частности:
Существующая на объекте автоматическая пожарная сигнализация неисправна;
Электрохозяйство смонтировано с нарушением требований "Правил устройства электроустановок", в том числе электрические провода проложены по горючим материалам, не проводился профилактический осмотр электрохозяйства и измерение сопротивления изоляции кабелей и проводов напряжению;
Объект не обеспечен пожарным водоемом, огнетушителями и внутренними пожарными кранами;
Не обеспечено свободное открывание дверей эвакуационных выходов по направлению выхода из помещений;
Недвижимое имущество объекта не застраховано в соответствии с Законом Азербайджанской Республики "Об обязательных видах страхования".
Таким образом, сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что продолжение эксплуатации объекта приведет к тому, что пожар, который может произойти там в любой момент, в короткие сроки распространится и сделает трагедию неизбежной.
Учитывая вышеизложенное, принято решение о приостановлении деятельности банкетного зала "Шамо", в котором были выявлены факты грубого нарушения требований норм и правил пожарной безопасности.