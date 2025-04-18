В тяжелом ДТП в Хачмазе пострадали 7 человек
18 апреля около 09:30 в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего в селе Музаффароба Хачмазского района, семь мужчин были доставлены в Центральную районную больницу.
Как передает 1news.az, об этом АПА сообщили в TƏBİB.
У пострадавших диагностированы множественные травмы различных частей тела. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь, проводятся все необходимые обследования.
Лечение продолжается в отделении скорой и неотложной помощи.
Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое, у остальных шести — средней степени тяжести.
Отмечается, что в результате аварии произошло столкновение автомобилей марок BMW, Opel и Mercedes.
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