ПРИЗЫВ О ПОМОЩИ: «Прожить ради сына»: супруги, борющиеся за жизнь, обращаются за помощью - ФОТО

Супруги Хумар и Аваз Юсифовы столкнулись с безжалостным испытанием, обрушившимся на их семью.

Оба тяжело больны и остро нуждаются в незамедлительной поддержке неравнодушных сердец.

«Врачебный вердикт прозвучал как приговор: моему любимому мужу, Авазу, осталось всего 3-4 месяца жизни...

А мне самой предстоит тяжелейшая операция по удалению молочной железы», – с болью в голосе поделилась Хумар Юсифова в беседе с 1news.az.

Беда вошла в их дом давно. Хумар ханум борется с раком молочной железы, а ее супруг Аваз уже десять лет мужественно переносит почечную недостаточность, ежедневно нуждаясь в жизненно необходимом диализе.

Недавно страшный диагноз – рак легких – был поставлен и ему. Несмотря на годы борьбы и лечения, состояние обоих супругов неуклонно ухудшается, с каждым днем отнимая силы и надежду.

Сейчас им срочно необходимо пройти лечение. Однако финансовые ресурсы семьи полностью исчерпаны. Необходимая сумма в 4000 манатов стала для них непосильной ношей.

Единственной надеждой для них остается милосердие и сострадание добрых людей. Особенно тяжело супруги переживают за Аваза Юсифова, чьей самой заветной мечтой сейчас является увидеть счастливый день свадьбы их единственного сына, чья помолвка состоялась совсем недавно.

«Единственная моя мольба – прожить хотя бы немного дольше, чтобы наш сын не остался сиротой в этом мире», – с отчаянием в голосе говорит Хумар ханум.

Не оставайтесь равнодушными! Подарите Хумар и Авазу Юсифовым шанс на жизнь и надежду на будущее.

Любая посильная помощь станет бесценным вкладом в их борьбу за здоровье.

Ваша доброта может сотворить чудо!

Kapital Bank: 4169 7388 0175 5103

Номер мамы для связи: +994 55 691 12 58

Медицинские справки публикуем ниже.

Да не оскудеет рука дающего!