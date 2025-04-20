Как улучшить службу такси в Азербайджане? - Мнение эксперта

На Baku TV в новом выпуске подкаста "Necə olmalıdır?" ("Как должно быть?") обсуждались актуальные проблемы и недостатки в азербайджанской сфере такси, вновь обострившиеся после недавнего резонансного ДТП.

В передаче были затронуты причины аварии, отсутствие камер в такси, тарифные вопросы, ограничения движения по полосам общественного транспорта и отсутствие обязательного медосмотра водителей.

На вопросы зрителей ответил Орхан Шихиев, начальник отдела AYNA по работе с такси.

Детали - в видео.