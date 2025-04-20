Золотой след: в Физули задержан мужчина, совершивший серию краж

В Физулинском районе задержан 35-летний Ариф Гуламов (имя изменено), серийный вор, обчищавший частные дома в селе Керимбейли.

Как передает 1news.az со ссылкой на Qaynarinfo, он проникал в жилища, похищая преимущественно золото, предварительно выслеживая отсутствие хозяев. Следствие установило минимум пять эпизодов краж.

Гуламов был задержан после очередного преступления, обвинен по статьям о повторной краже, краже с проникновением и краже в крупном размере.

Суд Физулинского района, учтя признание вины, раскаяние и возмещение ущерба, приговорил его к 10 месяцам и 10 дням ограничения свободы (с учетом 6 месяцев предварительного заключения).