Детали пожара в торговом центре Сумгайыта

Опубликованы детали пожара, зафиксированного в торговом центре города Сумгайыт.

Установлено, что возгорание возникло в магазине одежды, занимающем площадь около 15 квадратных метров и расположенном на первом этаже здания.

Быстрое распространение дыма в помещении вызвало тревогу у находившихся внутри посетителей и сотрудников. Незамедлительно на место инцидента прибыли подразделения и спецтехника Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям. Первичный осмотр места происшествия позволил специалистам подтвердить очаг возгорания в одном из торговых объектов.

В настоящее время выясняются причины инцидента, по данному факту инициировано расследование.

Дополнительная информация представлена в сюжете Baku TV.