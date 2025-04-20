Известная певица рассказала о своем отравлении в одном из домов торжеств

В бакинском доме торжеств «Венеция» произошло массовое отравление на свадебном мероприятии.

Как передает 1news.az, по информации milli.az, среди пострадавших оказалась и певица Дерья Дунья, выступавшая на свадьбе. Артистка сообщила о резком ухудшении самочувствия во время торжества, отметив, что сейчас с ней все в порядке.

В результате инцидента были госпитализированы 36 человек с подозрением на отравление, включая 25 в КМЦ, 10 в Сабунчинский медцентр и одного ребенка в детскую инфекционную больницу. Помимо этого, 15 человек самостоятельно обратились за медицинской помощью.