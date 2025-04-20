Погода на завтра: каким будет первый рабочий день недели?

Завтра, 21 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Как передает 1news.az, об это сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 10-12° тепла, днем 16-21° тепла. Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-75%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана погода в большинстве районов будет преимущественно без осадков. Однако ночью и вечером в некоторых северных и западных районах ожидаются временами дожди и грозы. В отдельных местах возможны кратковременные интенсивные осадки и град. Ночью и утром местами ожидается туман.

Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11° тепла, днем 20-25° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла.