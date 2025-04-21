Раскрыта сеть взломщиков платежных терминалов в Баку и на Абшероне - ВИДЕО

В магазине в Абшеронском районе был ограблен платежный терминал, из которого похищены 3567 манатов.

Как передает 1news.az, информацию об этом предоставили в Министерстве внутренних дел Азербайджана.

По подозрению в совершении преступления полицией Абшеронского района были задержаны трое мужчин: 31-летний Юсиф Гусейнов, 27-летний Эльвин Ахмедов и 34-летний Эмин Юсифов.

В ходе следствия установлено, что задержанные причастны к взлому платежных терминалов в 11 торговых точках, расположенных как в различных районах Баку, так и в Абшеронском районе. Общая сумма похищенных средств составила 38943 маната. Их противоправные действия зафиксированы камерами видеонаблюдения.

В настоящее время ведется дальнейшее расследование.