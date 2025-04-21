В Литве автомобиль посольства Азербайджана попал в ДТП

Поздним вечером в Вильнюсе автомобиль, принадлежащий посольству Азербайджана, стал участником ДТП.

Инцидент, по данным полиции, произошел около 21:20 на улице А.Гоштауто, где столкнулись автомобили VW Golf и VW Passat.

Как передает 1news.az, литовское издание Delfi сообщает, что виновником аварии признан автомобиль VW Passat с дипломатическими номерами.

Водитель VW Golf утверждает, что в момент поворота в его машину врезался Passat, в котором находились четверо мужчин, предположительно в состоянии алкогольного опьянения. По словам очевидцев, один из них, вероятно, управлял автомобилем, но после столкновения пересел на пассажирское сиденье. Полиция заявляет, что у предполагаемого водителя было зафиксировано 1.4 промилле алкоголя. Он и еще один пассажир отказались пройти тест на трезвость, сославшись на дипломатический иммунитет.

Кроме того, выяснилось, что за рулем VW Golf находился несовершеннолетний, который, к счастью, не пострадал. Обстоятельства произошедшего в настоящее время расследуются.