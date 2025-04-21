Что предпочитают покупатели: местные товары или импортные? - ВИДЕО

Посетители рынков и магазинов сталкиваются с богатым выбором как местных, так и импортных продуктов, и вопрос о предпочтениях покупателей остается открытым.

Мнения на этот счет разделились. Часть потребителей уверена в превосходстве отечественных товаров, опасаясь обилия добавок в зарубежной продукции. Другие отмечают особый вкус местных овощей и фруктов, выражая удовлетворение их качеством, но при этом отдают предпочтение импортным сладостям, например, российскому шоколаду.

Эксперт по пищевой безопасности Сеймур Гафаров указывает на ключевое различие между местными и импортными продуктами, заключающееся в химической обработке, которой подвергаются ввозимые товары для обеспечения безопасности.

«Контролировать систему отслеживания местных продуктов проще, так как надзор со стороны наших органов облегчен их нахождением на территории страны-производителя. В случае с импортными фруктами и овощами иногда наблюдаются нарушения условий хранения. Это особенно касается соков, которые могут храниться при неподходящей температуре или в поврежденной упаковке, что нарушает целостность продукта. Даже при не истекшем сроке годности внутри может образоваться мутный осадок», – объясняет эксперт.

По мнению специалиста, в целом состав большинства отечественных и импортных товаров схож.

«За исключением внешнего вида, размера и природного содержания минералов, обусловленного климатическим разнообразием нашей страны, пищевая и энергетическая ценность, а также вкусовые качества местных и импортных фруктов практически идентичны. Однако, приобретая местные продукты, потребитель получает более свежий товар за счет более короткого цикла производства и доставки», – подытоживает Гафаров.

Председатель Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов отмечает, что основная масса жалоб покупателей касается импортных фруктовых соков, в то время как среди местных продуктов нарекания чаще всего вызывают кондитерские изделия и масложировая продукция.

Подробнее о предпочтениях потребителей и мнениях экспертов – в сюжете Xəzər Xəbər.