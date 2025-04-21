Крупная партия марихуаны изъята полицией: задержан распространитель

Правоохранительные органы Азербайджана провели успешную операцию по пресечению незаконного оборота наркотических средств, изъяв крупную партию марихуаны.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, спецоперация была проведена сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками в Уджарском районе.

В результате оперативных мероприятий был задержан ранее судимый 33-летний Орхан Халилов. При досмотре автомобиля, в котором он находился в качестве пассажира, обнаружено свыше 9 килограммов марихуаны.

Задержанный дал показания, согласно которым, наркотики он получил от гражданина Ирана, личность которого в настоящее время устанавливается следствием. Халилову было поручено доставить наркотические вещества по различным адресам в обмен на денежное вознаграждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственные мероприятия продолжаются.