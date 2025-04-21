Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о расширении территории Балаханского промышленного парка.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

1.1. в целях расширения территории Балаханского промышленного парка в трехмесячный срок принять меры по передаче в пользование Открытому акционерному обществу «Тямиз Шехер» с правом сдачи в аренду земельного участка площадью 18, 415 гектара, расположенного в поселке Балаханы Сабунчинского района города Баку и находящегося в пользовании Бакинского завода по сжиганию твердых бытовых отходов, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

1.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

2. Министерству экономики Азербайджанской Республики, Исполнительной власти города Баку и Азербайджанскому инвестиционному холдингу принять необходимые меры по решению вопросов, вытекающих из настоящего Распоряжения", - говорится в документе.