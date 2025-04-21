Распоряжение Президента: Участники Второй мировой войны получат единовременную материальную помощь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал Распоряжение об оказании единовременной материальной помощи участникам Второй мировой войны в 1941-1945 годах, вдовам погибших или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу.

Глава государства постановил по случаю 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне, участникам войны в 1941-1945 годах оказать единовременную материальную помощь в размере 2 500 манатов, а вдовам погибших в Великой Отечественной войне или скончавшихся впоследствии бойцов, лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный труд в тылу в 1941-1945 годах, работникам специальных формирований, выполнявших поручения в интересах армии и флота в тылу сражавшихся фронтов или в оперативных зонах сражавшихся флотов в годы Второй мировой войны, лицам, награжденным соответствующей медалью и нагрудным знаком за защиту Ленинграда в период Второй мировой войны, а также участникам блокады Ленинграда - в размере 1 250 манатов.

С этой целью из Резервного фонда Президента выделяется 3,2 млн манатов.