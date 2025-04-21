Пожар в Баку уничтожил имущество предпринимательницы - ВИДЕО

Пожар на складе в Баку уничтожил имущество предпринимательницы.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из соседних магазинов. На складах хранились продукты питания, растительные масла, компьютеры и различное оборудование.

Как передаёт 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом журналистам сообщила предпринимательница Элис Аббасова, пострадавшая в результате пожара на складе, расположенном на улице Низами в Насиминском районе Баку.

«Мы не успели ничего вынести. Всё, что у меня было, осталось внутри», — сказала она.