Число отравившихся на текстильной фабрике в Сумгайыте достигло 21 - ОБНОВЛЕНО

Сегодня примерно с 16:05 в отделение инфекционных заболеваний Городской больницы №1 при Сумгайытском медицинском центре были госпитализированы 21 человек (18 женского, трое мужского пола).

В ответ на запрос Report в TƏBİB сообщили, что каждому из поступивших с предварительным диагнозом "бактериальное пищевое отравление" были оказаны необходимые медицинские услуги.

Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были отпущены домой для амбулаторного лечения.

17:39

На текстильной фабрике в Сумгайыте произошло массовое отравление.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, на место инцидента были направлены бригады скорой медицинской помощи.