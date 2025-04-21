Ильхам Алиев дал интервью китайскому агентству Синьхуа

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал эксклюзивное интервью китайскому агентству Синьхуа.

АЗЕРТАДЖ представляет интервью:

-Уважаемый господин Президент, мы помним, что в июле прошлого года на 24-м Саммите ШОС в Астане Вы и Председатель КНР Си Цзиньпин подписали Совместную декларацию об установлении стратегического партнерства, в которой совместно заявили об установлении стратегического партнерства на основе принципов взаимного уважения, равного доверия, взаимной поддержки и сотрудничества. Это важная веха в истории отношений между двумя странами. На Ваш взгляд, какие важные результаты были достигнуты в развитии отношений между Китаем и Азербайджаном, и как Вы это оцениваете?

-Вы правы, 3 июля прошлого года в рамках проходившего в Астане Саммита Шанхайской организации сотрудничества была принята «Совместная декларация об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой». В Декларации было особо отмечено, что с момента установления дипломатических отношений 2 апреля 1992 года наше двустороннее сотрудничество принесло много плодотворных результатов. Вместе с тем, мы согласились и далее расширять это сотрудничество, укреплять взаимодействие в международных делах, совместно защищать общие интересы двух стран, а также сообща продвигать дело регионального и глобального мира, стабильности и развития.

Мы совместно заявили, что наше стратегическое партнерство будет строиться на таких основополагающих принципах двусторонних отношений, как взаимное уважение, равенство, доверие, взаимная поддержка, взаимная выгода и сотрудничество. В совместной декларации мы также подтвердили, что являемся приоритетными и надежными партнерами, которые относятся с должным уважением к суверенитету и территориальной целостности друг друга, проводят независимую внешнюю политику, исходя из принципа невмешательства во внутренние дела и мирного сосуществования.

Считаю, что наша встреча в Астане и принятая по её итогам совместная декларация являются историческим событием и открывают новую страницу в азербайджано-китайских отношениях. Выступая во время двусторонней встречи с Председателем КНР Си Цзиньпином, я отметил, что принятая Декларация официально превращает КНР и Азербайджан в стратегических партнеров, и это большое достижение и большая ответственность. Во время нашей встречи в Астане я был приглашен посетить Китай с государственным визитом, и я с удовлетворением принял это приглашение. Я также пригласил Председателя КНР посетить нашу страну в удобное для него время. Убеждён в том, что подобный обмен визитами на высоком уровне придаст дополнительный импульс процессу углубления наших межгосударственных отношений.

Мы придаем особое значение развитию сотрудничества между нашими странами во всех областях, представляющих взаимный интерес, и рассматриваем углубление двусторонних отношений в качестве одного из важных направлений внешней политики Азербайджана. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наши отношения имеют весьма позитивную динамику. В 2024 году Китай посетили высокопоставленные члены правительства и парламента, главы министерств и ведомств, генеральной прокуратуры, а также официальные лица Администрации Президента и центрального аппарата партии «Ени Азербайджан».

В прошлом году Азербайджан посетили заместитель председателя Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая и председатель Китайского народного общества дружбы с зарубежными странами. Знаковым событием стало участие заместителя премьер-министра КНР в работе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29. В мероприятии приняли участие представители 196 государств, более 150 международных организаций и структур ООН, а также почти 2 тысячи НПО. Важнейшими решениями, принятыми в рамках СОР29, являются предоставление развивающимся государствам климатического финансирования, введение в действие Фонда для возмещения потерь и ущерба, а также полная реализация статьи 6 Парижского соглашения.

В рамках председательства в СОР29 Азербайджан выдвинул 14 глобальных инициатив, охватывающих связь между климатической деятельностью и целями устойчивого развития, которые уже получили широкую международную поддержку. Достигнутые договоренности, поддержанные инициативы и принятые решения имеют исключительное значение для будущего человечества и мировой климатической повестки.

Несмотря на развернутую против Азербайджана некоторыми западными кругами широкомасштабную безосновательную кампанию прессинга и бойкота столь важного для мирового сообщества мероприятия, мы вновь продемонстрировали сильную политическую волю и профессионализм, что позволило провести Конференцию на высоком уровне, добиться исторических результатов и настоящего прорыва в многосторонних переговорах. Пользуясь возможностью, хочу выразить благодарность китайской делегации за ее активное участие и ценный вклад в глобальные усилия в борьбе с изменением климата.

-По данным Госкомстата Азербайджана, в 2024 году на долю Китая приходилось 7,9 процента от общего объема внешней торговли Азербайджана. Китай является четвертым по величине торговым партнером страны и впервые стал главным источником импорта. 24 ноября из Баку в Китай был отправлен первый азербайджанский железнодорожный состав с экспортными товарами. В китайских городах появляются азербайджанские торговые дома, а азербайджанские ковры, гранатовый сок и другие высококачественные продукты поступают в тысячи китайских семей. Что Вы думаете о роли высококачественного совместного строительства «Пояса и пути» в продвижении практического сотрудничества между двумя странами?

-Хочу обратить Ваше внимание на еще одну важную договоренность, достигнутую в ходе моей встречи с Председателем КНР в Астане. Речь идет о дальнейшем расширении торгово-экономических связей между нашими странами, их наполнении новым качественным содержанием.

В 2024 году объем товарооборота между Азербайджаном и Китаем по сравнению с предыдущим годом увеличился на 20,7 процента и составил 3,744 млрд долларов США. Да, действительно, Китай стал 4-м по величине торговым партнером Азербайджана, доля которого во внешнеторговом обороте страны составила 7,9 процента, и лидером по импорту, который составил 17,69 процента.

Несмотря на существующее поступательное торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами, существует огромный еще нереализованный потенциал. Считаю, что Межправительственная комиссия по торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами является важным механизмом для углубления двусторонних экономических связей, выявления перспективных направлений сотрудничества и их дальнейшего закрепления в правовой плоскости. Своевременное выполнение решений Комиссии будет залогом успеха наших усилий. В преддверии моего визита в КНР планируется проведение 10-го заседания Комиссии в Баку.

Упомянутые вами азербайджанские торговые и винные дома уже действуют в таких городах КНР, как Пекин, Шанхай, Урумчи, Циндао, Чэнду, Нанкин и Чжанцзяцзе. Они вносят весомый вклад в развитие наших двусторонних торговых отношений. Азербайджанский торговый дом был также создан на известной в Китае платформе международной онлайн-торговли «JD».

На сегодняшний день в Азербайджане зарегистрировано 375 компаний с китайским капиталом, из которых 298 ведут активную деятельность в стране.

В настоящее время между Азербайджаном и Китаем ведутся переговоры о перспективах совместного сотрудничества в ненефтяном секторе, в частности, в сфере привлечения прямых инвестиций, направленных на высокие технологии и инновации, альтернативную и возобновляемую энергетику.

Как известно, Азербайджан является одной из первых стран, поддержавших инициативу «Пояс и путь», выдвинутую Председателем КНР. Нами реализуются серьезные практические проекты в этом направлении. Можно с уверенностью сказать, что Азербайджан является второй после Китая страной, вложившей наибольшие инвестиции в реализацию данного проекта, как на своей территории, так и за ее пределами. Выступая на втором форуме «Пояс и путь», который проходил в Китае в апреле 2019 года, я отметил, что этот проект обеспечивает не только транспортное сообщение, но также усиливает связи между различными странами, служит укреплению диалога и сотрудничества и создает новые возможности для международной торговли.

Мы расширяем сотрудничество с Китаем в рамках инициативы «Пояс и путь». В этом направлении уже достигнуты значительные успехи. Используя свое выгодное географическое положение, Азербайджан продолжает активно развивать международные транспортные коридоры, создавать современную инфраструктуру и инвестировать дополнительные средства в увеличение их пропускной способности ввиду резкого роста грузопотока через нашу территорию.

За последние 20 лет в нашей стране построено и отремонтировано 21 тыс. километров автомобильных дорог, построено 335 мостов и путепроводов, 45 тоннелей, 163 наземных и подземных перехода. Проделана большая работа по улучшению железнодорожной инфраструктуры, построено более 1500 километров и отремонтировано 1800 километров железных дорог.

Сегодня такие важные транспортные проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Международный транспортный коридор «Север-Юг» и Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор), а также Бакинский международный морской торговый порт, являющийся одним из крупных портов на Каспии, открывают новые перспективы для реализации экономических и транспортных возможностей в рамках инициативы «Пояс и путь».

Хотел бы также обратить внимание на то, что в настоящее время Средний коридор является надежным и безопасным маршрутом, соединяющим Европу с Центральной Азией и Китаем через Каспийское море, а также самым оптимальным для доставки грузов из Китая в Европу и в обратном направлении. Его важность стремительно возрастает.

Объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Китаем в 2024 году составил 378 тыс. тонн, что на 86 процентов больше по сравнению с 2023 годом. За 2024 год из Китая в Азербайджан в импортном и транзитном режиме по Среднему коридору было отправлено 287 маршрутных поездов.

-Китай и Азербайджан являются центрами цивилизаций на древнем Шелковом пути. Гуманитарные обмены между двумя странами процветают в последние годы, особенно в области языкового образования и туризма. Пекинский университет иностранных языков открыл программу по изучению азербайджанского языка. Все больше азербайджанских студентов проявляют интерес к китайскому языку. По информации из азербайджанских источников, число китайских туристов, посетивших Азербайджан в прошлом году, удвоилось по сравнению с предыдущим годом. Чего Вы ожидаете от этой тенденции?

-Вы коснулись важных сфер сотрудничества, которым оба государства придают особое значение. В Совместной декларации об установлении стратегического партнерства было заявлено о стабильном развитии сотрудничества в сфере образования в рамках существующей между двумя странами договорно-правовой базы. Вместе с тем, мы уделили особое внимание сотрудничеству в области изучения и преподавания языков.

Из года в год неуклонно растет количество граждан наших стран, получивших возможность обучаться в высших учебных заведениях Азербайджана и Китая по различным специальностям на уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры. В ряде высших учебных заведений Азербайджана, являющихся партнерами Института Конфуция, ведется преподавание китайского языка. Отрадно, что за последние годы в Китае также начали действовать центры изучения азербайджанского языка и культуры, создана соответствующая кафедра. Между университетами двух стран осуществляется плодотворное сотрудничество, формируется необходимая договорно-правовая база.

Уверен, что поощрение со стороны государства преподавания китайского и азербайджанского языков в учебных заведениях, обменов между преподавателями и подготовки специалистов будет способствовать эффективному взаимодействию государств в различных сферах, содействовать сближению и взаимному культурному обогащению двух народов.

В прошлом году, Азербайджан в одностороннем порядке применил в отношении граждан Китая безвизовый режим с целью развития туризма и роста деловой активности. Облегчение взаимных безвизовых поездок граждан наших стран будет способствовать увеличению туристических потоков и, тем самым, дальнейшему расширению экономических, гуманитарных и культурных связей.

-В 2016 году Азербайджан стал страной-партнером ШОС по диалогу и является важным членом семьи ШОС. Именно в ходе Астанинского саммита ШОС две страны установили стратегическое партнерство. Китай, как председатель ШОС в 2024-2025 гг., будет принимать 25-е заседание Совета глав государств-членов ШОС в 2025 году. Каковы Ваши ожидания от этого саммита?

-Считаю, что председательство Китая под лозунгом "Продвижение Шанхайского духа: ШОС в действии" будет способствовать дальнейшей институционализации и укреплению ее роли на международной арене. КНР является одной из стран-учредителей ШОС и продолжает оставаться одной из ведущих сил развития организации. Уверен, что предпринимаемые Китаем в рамках своей обширной программы председательства усилия придадут дополнительный импульс укреплению многостороннего сотрудничества на основе принципов ШОС, а также реализации ее задач.

В прошлом году по приглашению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева я принял участие в саммите ШОС. В настоящее время Азербайджан имеет статус партнера по диалогу ШОС. Сотрудничество Азербайджана с ШОС охватывает самые различные направления, такие как борьба с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, обеспечение региональной безопасности и стабильности. В центре внимания также находятся такие вопросы, как межцивилизационный диалог, мультикультурализм и поощрение толерантности. Как известно, наша страна играет в данных сферах активную роль на международной арене.

Мы придаем важное значение деятельности ШОС и разделяем принципы, заложенные в основе этой организации. Являясь надежным партнером и важным государством в регионе, Азербайджан продолжает вносить вклад в поддержание международного и регионального мира и безопасности, осуществляет крупномасштабные торгово-экономические, транспортные, инфраструктурные и энергетические проекты, направленные на расширение торговых, коммерческих и инвестиционных связей, тем самым способствуя глобальному экономическому росту и достижению «Целей устойчивого развития».

Уверен также, что тесное двустороннее взаимодействие наших стран будет самым плодотворным образом способствовать углублению сотрудничества Азербайджана в рамках ШОС и повышению его статуса в этой организации.

-Китай и Азербайджан являются важными членами «глобального Юга», поддерживая тесное сотрудничество на многосторонних платформах и эффективно отстаивая международную справедливость. Как Вы оцениваете влияние подъема «глобального Юга» на глобальное управление, и как Вы оцениваете концепцию сообщества с единой человеческой судьбой, выдвинутую Китаем?

-В прошлом году в Астане мы с Председателем КНР Си Цзиньпином заявили о нашем стремлении содействовать созданию сообщества с единой человеческой судьбой. Мы выступили за продвижение таких общих ценностей человечества как мир, развитие, равноправие, справедливость, демократия и свобода, а также против гегемонии и политики силы. Нами была выражена готовность совместно поддерживать международную систему под эгидой ООН, ее роль в международных делах, придерживаться подлинной многосторонности, а также международного порядка, основанного на международном праве, целях и принципах Устава ООН.

Я уже говорил, что, будучи частью глобального Юга, мы всегда защищали его интересы. В 2019-2023 гг. Азербайджан был председателем в Движении неприсоединения, которое является второй после ООН крупнейшей международной организацией. За этот период наше председательство предприняло ряд систематических усилий для повышения роли и статуса этой важной платформы, объединяющей страны глобального Юга. Одна из наших идей в рамках председательства в COP29 заключалась в том, чтобы навести более прочные мосты между глобальным Югом и глобальным Севером.

Сегодня страны Азии, Африки и Латинской Америки, вместе образующие глобальный Юг, составляют почти две трети государств-членов ООН. На их долю приходится около 80% населения планеты, порядка 50% мирового ВВП и около половины совокупного объема международной торговли. Участие глобального Юга в строительстве более устойчивого, справедливого и безопасного мирового устройства является естественным процессом.

-Прошло почти шесть лет с Вашего визита в Китай в апреле 2019 года. Можете ли Вы поделиться своими впечатлениями от прошлых поездок в Китай? Каковы Ваши ожидания от предстоящей поездки в Китай?

-Китай является одной из наиболее динамично развивающихся стран мира. Достижения и успехи Китая во всех сферах под решительным и мудрым руководством Председателя КНР Си Цзиньпина, вывели его в ряд самых мощных и передовых стран мира, еще больше укрепили его позиции на международной арене. Во главе с Си Цзиньпином Китай добился значительных успехов. Развитие Китая отвечает не только интересам китайского народа, но и всего мира.

По приглашению Председателя Си Цзиньпина в 2014 году я посетил Китай с рабочим визитом, а уже в 2015 году состоялся мой государственный визит в КНР. В 2019 году по приглашению Председателя КНР я принял участие во II форуме международного сотрудничества «Пояс и путь», проходившем в Пекине.

С большой теплотой вспоминаю наши встречи и плодотворные обсуждения с Председателем Си Цзиньпином. Рад, что азербайджано-китайские отношения, основанные на древней истории и добрых традициях, развиваются по восходящей линии, а наше стратегическое партнерство обогащается новым позитивным содержанием. Наш активный диалог, взаимное уважение и доверие, сложившиеся на основе личных встреч, телефонных разговоров, обменов письмами, играют неоценимую роль в углублении двусторонних отношений.

Могу с уверенностью сказать, что все предыдущие визиты в КНР отличались весьма насыщенной программой и сопровождались подписанием целого ряда важных двусторонних документов, направленных на расширение всестороннего азербайджано-китайского сотрудничества на основе взаимных интересов. Убеждён, что и предстоящий визит послужит делу углубления стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой.