В Азербайджане произошло землетрясение

На границе Шекинского и Огузского районов, расположенных на северо-западе Азербайджана, произошло землетрясение магнитудой 4.

Как сообщает 1news.az, информацию об этом предоставил Республиканский центр сейсмологической службы.

Согласно данным, сейсмическая активность была зафиксирована в 08:31 по местному времени на расстоянии 6 км к востоку от станции в Шекинском районе, вблизи границы с Огузским районом.

Глубина очага составила 17 км. В эпицентре землетрясение ощущалось с силой до 4 баллов.