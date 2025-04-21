Разбитая дорога Забрат-Балаханы: когда ждать ремонта? - ВИДЕО

Водители выражают крайнее недовольство состоянием дороги Забрат-Балаханы, глубокие ямы на которой стали серьезным препятствием для движения.

Автомобилисты жалуются на отсутствие ремонта дорожного покрытия в течение длительного времени, что усугубилось недавними ливнями.

По их словам, выбоины приводят к поломкам автомобилей, включая повреждения колес и подвески.

Xəzər Xəbər обратился в Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, где сообщили, что проблема известна и ремонт аварийного участка начнется в ближайшие дни.

Детали – в видеорепортаже.