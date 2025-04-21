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Крупный пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фаига Мамедова14:40 - Сегодня
Крупный пожар в центре Баку полностью потушен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Силами Министерства по чрезвычайным ситуациям были оперативно приняты необходимые меры, что позволило полностью ликвидировать пожар, произошедший на складском помещении, расположенном на улице Низами в Насиминском районе Баку.

Как передает 1news.az об этом сообщили в пресс-службе МЧС. В результате пожара на складе общей площадью 2400 квадратных метров, где хранились электроника и другие товары, огнем было охвачено 360 квадратных метров.

Благодаря своевременным действиям пожарных, большая часть складской площади была спасена, а распространение огня на близлежащие здания предотвращено.

13:53

Жители многоэтажного здания по улице Низами в Насиминском районе столицы эвакуированы в целях безопасности в связи с пожаром на одном из складов, расположенных неподалеку.

Об этом журналистам заявил замглавы Государственной службы пожарной охраны МЧС Талех Бабаев.

По его словам, пострадавших при пожаре нет.

"В настоящее время пожар локализован. Большая часть товаров на складе уничтожена огнем, однако удалось предотвратить его распространение на оставшуюся часть помещения удалось", - сказал Бабаев.

Источник: Report

13:05

Пожар, возникший на складском помещении в Насиминском районе Баку, локализован.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на Report.

12:37

В Баку создан оперативный штаб в связи с пожаром на складе.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, к тушению привлечены 14 пожарных расчетов и 61 человек личного состава. Работы продолжаются.

12:25

В Баку в связи с пожаром на складском помещении создан оперативный штаб.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, для ликвидации возгорания задействованы пять пожарных расчетов и две единицы специальной пожарной техники. В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.

11:57

В связи с пожаром на складе, расположенном на улице Низами в Насиминском районе Баку, временно ограничено движение транспорта по улице Кевкаб Сафаралиевой в сторону улиц Низами и Юсифа Сафарова.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Report со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел. Сотрудники полиции работают на месте для обеспечения безопасности дорожного движения.

11:27

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о пожаре, возникшем на складском помещении, расположенном на улице Низами в Насиминском районе города Баку.

Как передает 1news.az со ссылкой на Report, согласно информации, предоставленной МЧС, на место инцидента незамедлительно были направлены пожарные расчеты Государственной противопожарной службы МЧС.

В настоящее время пожарные ведут активные работы по ликвидации возгорания.

Ожидается поступление дополнительной информации о происшествии.

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