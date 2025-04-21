Больше не нужно обращаться в ЗАГС: справка о составе семьи онлайн через «mygov»
Граждане Азербайджана получили возможность оформлять справку о составе семьи в цифровом формате, что значительно упрощает и ускоряет данный процесс.
Как передает 1news.az, теперь нет необходимости обращаться непосредственно в отделы ЗАГС – получить необходимый документ можно онлайн через государственную платформу "mygov".
Интеграция услуги «Справка о составе семьи» на платформе "mygov" стала результатом плодотворного сотрудничества между Агентством инноваций и цифрового развития и Министерством юстиции Республики.
Нововведение направлено на повышение удобства для граждан, позволяя им получать нужную информацию оперативно и с минимальными затратами времени и ресурсов.
Для получения электронной справки необходимо выполнить несколько простых шагов:
- Авторизоваться в приложении "mygov".
- В разделе "Услуги" выбрать "Справка о составе семьи" и нажать "Новое обращение".
- Указать место предоставления документа (страна или посольство) и выбрать соответствующий вариант из предложенного списка.
- Ввести свои контактные данные – номер мобильного телефона и адрес электронной почты.
- При необходимости добавить примечание.
- Подтвердить введенные данные, после чего запрос будет направлен в Министерство юстиции.
- По готовности справка появится в разделе "История", где ее можно будет просмотреть, нажав кнопку "Просмотреть документ".
Важно отметить, что данная государственная услуга предоставляется на безвозмездной основе – государственная пошлина за получение электронной справки не взимается.
Справка о составе семьи является востребованным документом при решении различных гражданско-правовых вопросов, в процессе иммиграции, а также при подаче заявлений на получение вида на жительство и виз.
Благодаря интеграции с платформой "mygov", граждане теперь могут легко и быстро предоставлять электронную версию справки в соответствующие инстанции.