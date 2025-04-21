Подробности смерти четырех членов семьи в Тертере - ОБНОВЛЕНО

В Тертерском районе стали известны новые детали гибели четырех членов семьи, предположительно, от отравления угарным газом. Трагедия произошла в частном доме поселка Саров, который был построен для бывших вынужденных переселенцев из Кельбаджара.

Как передает 1news.az, информацию об этом Teleqraf сообщили родственники погибших. По их словам, семья проживала в этом поселке около двух лет. Соседи первыми обнаружили произошедшее, когда около 10-11 часов утра заметили отсутствие активности в доме. Войдя внутрь, они нашли всех четырех членов семьи мертвыми.

Тела погибших были направлены на судебно-медицинскую экспертизу в прокуратуру. Похороны состоятся на кладбище села Бейимсаров. Предполагается, что причиной смерти стала неисправность газовой печи. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов для проведения расследования.

Представитель Исполнительной власти в селе Саров Сурхай Гусейнов подтвердил, что первыми тревогу забили соседи, которые долго стучали в дверь, не получая ответа.

"Соседи заглянули в окно и увидели, что все лежат в постелях. Они взломали железную дверь и вошли. Семья жила здесь два года, переехав из соседнего села Бейимсаров. По предварительной версии, причиной трагедии стало гнездо птицы в дымоходе газовой печи. Из-за теплой погоды печью не пользовались, и птица успела свить там гнездо, забив трубу соломой", - рассказал Сурхай Гусейнов.

Представитель ИВ также отметил, что глава семьи был трудолюбивым человеком, занимался сельским хозяйством. Похороны пройдут в их родном селе Бейимсаров.

12:45

В селе Бейимсаров Тертерского района произошла трагедия: четыре члена одной семьи скончались, предположительно, от отравления угарным газом.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на АПА.

По данному факту ведется следствие для установления точных обстоятельств произошедшего.