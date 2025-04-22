Наркотики на дроне: пресечена контрабанда из Ирана в Азербайджан

Азербайджанские пограничники предотвратили контрабанду наркотических средств из Ирана с применением беспилотника.

Как передает 1news.az, по информации Государственной пограничной службы, инцидент был зафиксирован 21 апреля в зоне ответственности Лянкяранского пограничного отряда.

В ходе оперативных мероприятий в пограничной полосе было обнаружено 6,6 кг марихуаны, доставленной с помощью дрона.

В настоящее время проводятся необходимые оперативно-следственные мероприятия.