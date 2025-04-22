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Старые песни, новое звучание: Готовится к выпуску трибьют-альбом Айгюн Кязимовой - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий15:07 - Сегодня
Старые песни, новое звучание: Готовится к выпуску трибьют-альбом Айгюн Кязимовой - ФОТО - ВИДЕО

Трибьют-альбом — это музыкальный проект, в котором песни известного артиста или группы исполняются другими музыкантами, как правило, в их интерпретации и стиле.

Такие альбомы создаются либо в память об исполнителе, либо для того, чтобы привнести новый взгляд на его творчество. В случае с народной артисткой Айгюн Кязимовой, трибьют-альбом станет не только данью уважения её многолетней успешной карьере, но и способом представить её музыку в новом звучании, где каждый исполнитель привнесёт в песню что-то своё, личное.

Дата выпуска трибьют-альбома ещё не объявлена, но не исключено, что проект будет презентован в преддверии юбилея поп-дивы, которой 26 января 2026 года исполнится 55 лет.

На данный момент ведутся переговоры с множеством артистов, и каждый из них будет привносить в проект что-то свое – имена исполнителей держатся в секрете, на данный момент известно имя лишь одной певицы, задействованной в записи трибьют-альбом Айгюн Кязимовой, это звезда азербайджанской эстрады Ирада Ибрагимова.

«Ранее я уже исполняла песню из репертуара Айгюн Кязимовой, но в проекте не хотела повторятся. Мне прислали список, и я выбрала из него ту песню, которая мне больше всего понравилась. Я счастлива, что стала частью этого проекта. Но должна признаться, что петь песни из репертуара Айгюн Кязимовой не так уж и просто. Надеюсь, что хотя бы не хуже нее смогу передать выбранную мной песню и сделать её любимой для зрителей в моем исполнении», - отмечает в комментарии 1news.az Ирада Ибрагимова, подчеркивая, что из-за своеобразного тембра и стиля исполнения повторить А.Кязимову невозможно.

По словам И.Ибрагимовой, у поп-дивы сложная манера исполнения: «В песне интересные и необычные мелизмы, и создать их или заменить является настоящим вызовом. Именно поэтому, участвуя в проекте, я пела как Ирада. Очень хотела спеть песню Вагифа Герайзаде «Rəhm eylə», но увидела, что это очень сложно и не стала брать на себя такую ответственность, поэтому отошла в сторону».

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