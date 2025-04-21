YouTube удалил армянский плагиат хита Айгюн Кязимовой «S.O.S» - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Пресечена очередная попытка армянского плагиата в отношении азербайджанской музыки.

Как 1news.az сообщал ранее, жертвой армянского плагиата стала народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, чья песня «S.O.S» в данный момент начала стремительное восхождение на электронных музыкальных платформах по всему миру.

Напомним, что армянский гармонист Торос Папоян выдал за свою песню Айгюн Кязимовой, попавшую в глобальный музыкальный тренд, присвоив авторство – на канале музыканта в YouTube композитором трека значится именно Т.Папоян, в то время как реальным автором музыки является Кязым Джан.

После жалобы на нарушение авторских прав от пользователя Beat Music LLC видео Т.Папояна было удалено с видеохостинга YouTube – отметим, что трек «S.O.S» был выпущен А.Кязимовой на азербайджанском музыкальном лейбле Beat Music.

10:10

Песня «S.O.S» народной артистки Азербайджана Айгюн Кязимовой начала стремительное восхождение на электронных музыкальных платформах по всему миру.

Новый виток популярности треку принесла кавер-версия на русском языке, исполняемая Sabi, которая разошлась по цифровым платформам и соцсетям, открыв песню новой аудитории, о чем более подробно читайте здесь.

Армянский гармонист Торос Папоян выдал за свою песню Айгюн Кязимовой, попавшую в глобальный музыкальный тренд, присвоив авторство – на канале музыканта в YouTube композитором трека значится именно Т.Папоян, в то время как реальным автором музыки является Кязым Джан.







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