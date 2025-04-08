Айгюн Кязимова выступит на международном музыкальном фестивале – ВИДЕО

В конце июля в Баку на побережье курортного города Sea Breeze Resort состоится главное событие лета – международный музыкальный фестиваль DREAM Fest 2025, который пройдет в азербайджанской столице во второй раз.

Международный фестиваль стартует 23 июля и завершится 26 июля – в день открытия на сцене DREAM Fest появится народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова, о чем организаторы сообщили на официальных страницах фестиваля в социальных сетях.

Напомним, что в 2024 году дива азербайджанской эстрады произвела фурор на оранжевой ковровой дорожке, а ее выступление на сцене DREAM Fest было одним из самых ярких и запоминающихся.