Что известно о состоянии здоровья актера Вахида Алиева?

Состояние здоровья заслуженного артиста, актера Азербайджанского государственного театра юного зрителя Вахида Алиева врачи оценивают как средней тяжести.

Как передает 1news.az, об этом сообщила пресс-секретарь Театра юного зрителя Самира Ашраф в беседе с Oxu.az. По её словам, руководство театра находится в постоянном контакте с семьей актера и проявляет активный интерес к его состоянию.

«Как вам известно, Вахид муаллим уже некоторое время проходит стационарное лечение. Руководство театра регулярно интересуется его самочувствием. Сегодня его навестили заместитель директора ТЮЗа и коллеги, чтобы лично пообщаться и узнать о его здоровье», — отметила Самира Ашраф.

Также она подчеркнула, что актер доволен вниманием и заботой со стороны медицинского персонала.